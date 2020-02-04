Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Политика
  /  Обновлено: 

Россия не приглашала президента Польши на празднование 75-летия Победы

203
0 Оставить комментарий

Россия не приглашала президента Польши на празднование 75-летия Победы

Москва, 4 февраля. Президенту Польши Анджею Дуде не передавали приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, приглашение не передавалось пока. В настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня», — сказал он.

Напомним, ранее в Польше прошли мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста. Президента РФ Владимира Путина Варшава не пригласила, передает НСН.

Также стало известно, что Анджей Дуда не планирует лететь в Россию по случаю десятой годовщины крушения правительственного самолета Ту-154М, в котором погиб бывший президент Польши Лех Качиньский. Памятные мероприятия, скорее всего, пройдут в Польше.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил в интервью немецкому таблоиду BILD, что Москва, как и Берлин, должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой войны. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Варшава пытается навязать западным странам свою позицию по войне.

Новости партнеров

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров