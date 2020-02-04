Россия не приглашала президента Польши на празднование 75-летия Победы

Москва, 4 февраля. Президенту Польши Анджею Дуде не передавали приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, приглашение не передавалось пока. В настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня», — сказал он.

Напомним, ранее в Польше прошли мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста. Президента РФ Владимира Путина Варшава не пригласила, передает НСН.

Также стало известно, что Анджей Дуда не планирует лететь в Россию по случаю десятой годовщины крушения правительственного самолета Ту-154М, в котором погиб бывший президент Польши Лех Качиньский. Памятные мероприятия, скорее всего, пройдут в Польше.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил в интервью немецкому таблоиду BILD, что Москва, как и Берлин, должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой войны. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Варшава пытается навязать западным странам свою позицию по войне.