Кремль опроверг сообщения о визите главы Узбекистана в РФ 5 февраля

Москва, 4 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о визите президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию в среду.

Журналисты обратились к Пескову с просьбой подтвердить сообщения о переносе визита президента Узбекистана в Россию, который планировался на 5 февраля.

Представитель Кремля отметил, что на среду визит главы Узбекистана не был в планах.