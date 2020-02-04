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Кремль опроверг сообщения о визите главы Узбекистана в РФ 5 февраля

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Кремль опроверг сообщения о визите главы Узбекистана в РФ 5 февраля

Москва, 4 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о визите президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию в среду. 

Журналисты обратились к Пескову с просьбой подтвердить сообщения о переносе визита президента Узбекистана в Россию, который планировался на 5 февраля.

Представитель Кремля отметил, что на среду визит главы Узбекистана не был в планах.

«Таких планов и не было, поэтому нечего откладывать. Это неправильная информация [о переносе визита Мирзиеева в РФ]», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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