Песков не исключил встречу Путина с рабочей группой по конституции

Москва, 4 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин захочет встретиться с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.

«Мы не исключаем, что президент изъявит желание встретиться с членами рабочей группы. И когда он это сделает, когда такая встреча будет запланирована, мы вас проинформируем», — пояснил журналистам представитель Кремля.

Напомним, российский лидер внес в Госдуму законопроект о поправках в конституцию, который был поддержан нижней палатой парламента в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, а также права и свободы человека и гражданина.

Рабочая группа планирует завершить процесс обработки поправок ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели группы отмечали, что предложения о внесении изменений в конституцию, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.