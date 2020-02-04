Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 7 февраля

Москва, 4 февраля. Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет 7 февраля, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее белорусский лидер заявил о планах провести переговоры с российским коллегой в пятницу. Во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» он сообщил, что о наступил «некий момент истины».

«Действительно, такая встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.

Песков уточнил, что переговоры пройдут на территории России. Более подробная информация о встрече будет представлена позднее.

Представитель Кремля обратил внимание, что контакты между Москвой и Минском не прекращаются.

Ранее Лукашенко принял приглашение Путина посетить Москву во время проведения Парада Победы на Красной площади 9 мая. В прошлом году белорусский президент пропустил торжественные мероприятия. Помимо Лукашенко в этом году в российскую столицу планируют приехать лидеры многих стран мира.

На днях президент Белоруссии одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение о поставках газа из России. Он также уполномочил правительство страны на проведение переговоров по данному документу и разрешил вносить в него непринципиальные изменения.