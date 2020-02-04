Рост числа зараженных коронавирусом в Ухани замедляется

Москва, 4 февраля. Рост числа зараженных коронавирусом в китайском городе Ухань замедляется. Об этом сообщила заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй.

Она рассказала, что 3 февраля в Ухани заражение подтвердилось у 12 568 человек — число больных по сравнению с предыдущим днем выросло на 56 человек, однако при этом уменьшилось количество новых пациентов.

«Число новых пациентов под наблюдением составило 194 человека, по сравнению с предыдущим днем уменьшилось на четыре человека», — цитирует ​​​Яхуэй РИА Новости.

Как уточнила представительница комитета здравоохранения, в среднем пациенты проводят в больнице до выписки девять дней, в провинции Хубэй — 20.

Город Ухань считается источником распространения инфекции. В конце декабря стало известно, что десятки человек в нем заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее специалисты установили возбудителя болезни, им оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Ранее проживающий в Ухани россиянин Павел Личман рассказал о ситуации в китайском городе. По его словам, там продолжают работу магазины и аптеки, но не ходит общественный транспорт. Обстановку в Ухани он назвал обостренной.

В конце января ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения. Носители вируса выявлены не только в пределах КНР — случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах. У больных отмечаются такие симптомы, как повышенная температура, кашель и одышка.

Во вторник, 4 февраля, число заразившихся коронавирусом в КНР превысило 20 тысяч человек, жертвами стали 425 человек.