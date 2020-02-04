Ургант высмеял рекламный ролик принимающей ванну Собчак

Москва, 4 февраля. Телеведущий Иван Ургант высмеял видеоанонс шоу журналистки Ксении Собчак, в котором она лежит в ванной.

На странице 38-летней звезды в Instagram появился проморолик, снятый супругом Собчак, театральным режиссером Константином Богомоловым. На кадрах знаменитость уснула в переполненной ванне и затопила соседа снизу. В этот момент, по сюжету, Собчак позвонил некий Андрей. Она взяла трубку и ответила, что Андрею все равно давно необходим ремонт, отметил НСН.

Телеведущий в программе «Вечерний Ургант» посмеялся над очередным рекламным роликом Собчак. Он напомнил, что полгода назад публика видела видеоанонс шоу, в котором журналистка лежит в ванне. Однако программа, о которой говорили в прошлом году, так и не вышла.

«Она говорит с каким-то Андреем, что скоро-скоро, мы готовимся… И, конечно, у всех вопрос: «О чем шоу?». Никто не понимает. Судя по тому, что Ксения Собчак уже полгода не вылезает из ванной, есть вещи, от которых не просто отмыться», — сказал 41-летний шоумен.

Ранее сообщалось, что на Первом канале 10 февраля стартует ежедневное шоу «Док-Ток», его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон. Темами для программы станут «истории, вызвавшие в обществе большой резонанс», сообщил «Взгляд.ру».