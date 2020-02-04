Кабмин Украины извинился за «опрометчивое» предложение продавать животных для оплаты ЖКУ

Киев, 4 февраля. Правительство Украины разобралось с платежками пенсионерки, которой депутат Рады от «Слуги народа» Евгений Брагар порекомендовал продать собаку, чтобы заплатить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом рассказала во вторник заместитель начальника офиса президента Юлия Ковалив.

Ковалив извинилась за «опрометчивые слова депутата». По ее словам, кабмин получил данные о платежках, которые платит это домохозяйство, и о субсидиях, которые семья получает от государства.

«Эта семья уже с начала отопительного сезона получила субсидию в размере чуть больше, чем 3,5 тысячи гривен, что в среднем позволило ей платить не более, чем 300–350 гривен ежемесячно за коммунальные услуги», — передает «Украинская правда» слова Ковалив.

Она также указала на то, что траты на коммунальные платежи в размере 300-350 гривен — свидетельство того, что субсидия помогает экономить денежные средства.

Напомним, ранее депутат Брагар на вопрос пожилой жительницы Украины о том, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом погашать платежки за ЖКУ, которые превышают размер пенсии даже при наличии субсидии, предложил ей продать собаку элитной породы. Позднее парламентарий принес извинения за такую идею. Украинский «Нафтогаз» призвал соотечественников не продавать питомцев ради погашения ЖКУ.