СК РФ показал фото полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки

Москва, 4 февраля. Следственный комитет РФ показал фото полковника Вооруженных сил Украины, который был объявлен в международный розыск за причастность к обстрелу донецкой Горловки в 2015 году, во время которого пострадала семья Тув. Видео в рамках проекта «Украина. Хроника огненных лет» появилось на официальном канале ведомства на платформе YouTube.

Украинские силовики 26 мая 2015 года обстреляли из артиллерийских орудий Горловку. В результате скончались отец семьи Тув и его 11-летняя дочь. Двухлетний ребенок получил осколочные ранения, а новорожденный малыш контужен. Анна Тув, мать пострадавших детей, лишилась руки. В прошлом году ее выдвинули на Нобелевскую премию мира.

«Лица, привлекаемые к ответственности — командир 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, полковник Лисовой Олег», — говорится в закадровом тексте.

В СК РФ указали, что целью ВСУ было уничтожение национальной группы русскоязычных граждан, в том числе детей, которые проживали на территории Донецкой Народной Республики. В 2018 году Лисового объявили в розыск.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За годы боевых действий, как сообщали в ООН, погибли около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения.

Ранее стало известно, что власти Украины планируют подготовить новый пакет соглашений по Донбассу к следующей встрече в рамках «нормандского формата». Депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина в интервью Федеральному агентству новостей выразила мнение, что такое намерение Киева говорит о его неспособности выполнить заключенные договоренности.