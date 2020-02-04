Вашингтон, 4 февраля. Президент США Дональд Трамп может отдать Аляску России в обмен на поддержку со стороны Москвы. Об этом заявил член Конгресса США, демократ Адам Шифф, передает Washington Examiner.

4 февраля Шифф выступил с заключительными замечаниями в суде на слушании об импичменте Трампа.

«Он может предложить Аляску русским в обмен на поддержку на следующих выборах», — заявил демократ.

Кроме того, Шифф считает, что, если импичмент Трампа не состоится, президент США может перебраться в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде и передать управление страной в руки своего зятя Джареда Кушнера, пишет «ПолитРоссия».

Очевидно, демократы по-прежнему пытаются распространять слухи о том, что Трамп якобы связан с Кремлем. Подогревать этот миф только на руку Шиффу, который является главным организатором сбора доказательств по делу об импичменте Трампа. Абсурдность ситуации состоит в том, что в связи с Москвой ранее обвинили самого Шиффа — американский журналист и колумнист CNN Скотт Дженнингс заявил, что конгрессмен якобы помогает РФ дестабилизировать демократию в США.

Напомним, именно демократы после прошедших в 2016 году президентских выборов, на которых одержал победу Трамп, распространили слух, что успехом новоиспеченный глава государства якобы обязан «вмешательству России». Эти обвинения привели к тому, что бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер организовал бессмысленное расследование, спустив на него более 30 миллионов долларов американских налогоплательщиков. В итоге экс-спецпрокурор был вынужден признать, что никакой связи между победой Трампа на выборах и Россией нет. Эксперты отмечали, что заявления со стороны Вашингтона являются всего лишь частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами, которая не имеет никакого отношения к Москве.