Триполи, 4 февраля. Ливийская национальная армия (ЛНА) контролирует порядка 90% территории Ливии, защищая мирных жителей от террористов. Подразделения армии всегда находятся в полной боевой готовности, чтобы отразить любые атаки боевиков.

Официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари провел пресс-конференцию, ответив на вопросы об обстановке в Ливии и о режиме перемирия. По его словам, подавляющее количество регионов Ливии находится под полным контролем армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Военное вмешательство США в дела Ливии в 2011 году привело к тому, что легитимный лидер страны Муаммар Каддафи был убит. После этого страну охватил масштабный кризис, ситуацией воспользовались террористы — под руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС) они захватили Триполи, я также ряд областей на северо-западе страны. ЛНА, объединив ливийские племена, приступила к антитеррористической операции, постепенно оттесняя боевиков с захваченных земель.

Халифа Хафтар стал знаковой фигурой для ливийского народа, многие уверены, что он сможет объединить все земли страны и положить конец военным действиям. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Надо учитывать, что на сегодняшний день более крупного воинского формирования, обладающего такими же ресурсами, как армия Хафтара, в Ливии нет. 90% подконтрольной территории — это хорошо. Никто и не скрывает, что силы ЛНА находятся около города Триполи, и, естественно, что защищают ПНС только относительно разрозненные как-то скоординированные вооруженные группы людей — террористы. Естественно, что Хафтара поддерживает значительная часть населения Ливии. С одной стороны, он объединяет страну, сам он себя называет собирателем ливийских земель. С другой стороны, он отвечает запросам населения, страны, связанным с установлением мира, организацией экономического подъема и социального обеспечения страны. Все верят, что именно Хафтар обладает реальной силой и может решить эти вопросы», — пояснил собеседник агентства.

В настоящее время, как подчеркнул Мисмари, ЛНА контролирует округи, начиная от Тобрука до аль-Куфра. Весь личный состав армии вместе с ливийцами выступает единым фронтом против терроризма, очищая страну от бандитов.