Эрдоган продвигает неоосманизм на Ближнем Востоке, помогая террористам в Сирии

Турецкая сторона способствовала деятельности террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), обеспечивая ее деньгами и живой силой. Об этом сообщили на допросах боевики, попавшие в плен к Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях города Алеппо. О том, какие амбиции в регионе имеет Анкара и, на что она готова для достижения своих целей — в материале Федерального агентство новостей (ФАН).

Обвинения Эрдогана и ответ Кремля

На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко сменил риторику относительно роли Москвы и Дамаска в урегулировании обстановки в САР. По словам турецкого главы, астанинского процесса по Сирии, который начался в 2017 году, «больше не существует».

«Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным», — приводит слова политика турецкий телеканал NTV.

Уже на следующий день Эрдоган выступил с новой обвинительной речью, заявив, что Анкара готова вновь начать военные действия в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, дабы предотвратить якобы имеющие место со стороны САА нападения на мирных жителей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, реагируя на слова турецкого президента подчеркнул, что Россия полностью выполняет свои обязательства по договоренностям относительно Сирии.

«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договорённостям в отношении идлибской зоны», — отметили в Кремле.

Лавров напомнил о провокациях боевиков

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел РФ, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров Лавров указал на факты нарушений перемирия незаконными вооруженными формированиями, которые находятся на территории Идлибской зоны деэскалации.

«С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов», — заметил российский министр.

Контрнаступление и успехи в Идлибе

9 января этого года Эрдоган и президент РФ Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. 16 января сирийская правительственная армия была вынуждена возобновить контрнаступление, что послужило ответом на многочисленные нарушение боевиками соглашения о прекращении боевых действий. Джихадисты, игнорируя все договоренности, продолжали обстреливать жилые кварталы и позиции военных.

Примечательно, что усиливать поддержку боевиков, как и выдвигать свои обвинения, Эрдоган начал параллельно с успешным наступлением сирийских правительственных войск в Идлибе. Бойцы САА после освобождения 28 января города Маарет ан-Нуман, где находился форпост «Джебхат ан-Нусры», в настоящее время к Серакибу с трех направлений — южного, восточного и западного. Этот город имеет стратегическое значение и находится на пересечении автострад Латакия — Алеппо и Дамаск — Алеппо. Установление правительственными силами контроля над Серакибом может ускорить разгром незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

Недовольство Турции

Быстрое продвижение сирийских правительственных войск на этом участке фронта вызвало недовольство Турции, которая оказывает поддержку боевикам, противостоящим правительственным войскам. По сведениям телеканала Al Arabiya, 195 единиц турецкой боевой техники, включая бронемашины, танки и грузовики с боеприпасами, пересекли в воскресенье сирийско-турецкую границу. В понедельник в Идлиб проследовала еще одна военная колонна.

Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 54 целям в Идлибе, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военнослужащих. Эта атака последовала в ответ на обстрел сирийской армией турецких позиций в окрестностях Серакиба, что привело к гибели пяти турецких военных и трех сотрудников из числа гражданского персонала.

При этом в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) заявили, что турецкие самолеты не нарушали госграницу Сирии и не наносили удары по позициям сирийских правительственных войск. Также ЦАВС сообщил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, отступавшим к Серакибу.

Неоосманизм турков

Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин уверен, что причиной сложившейся ситуации являются неуемные амбиции турецкого государства, основанные на историческом опыте. Таким мнением он поделился с ФАН.

«Турция имеет сочинские договоренности с Россией по совместному патрулированию, однако, с другой стороны, имеет некие теневые соглашения с террористами. Взять даже ситуацию с Ливией, там тоже Турция имеет место быть. Так и по сирийскому кризису. Мне кажется, что турецкая сторона в данной ситуации считает, что она одна должна влиять на политику Ближнего Востока. Это такое воссоединение национальных идей Турции в регионе. Она имела это влияние сотни лет назад. Это видно и по ситуации в Сирии и по ситуации в Ливии. Некий такой неоосманизм предлагает Эрдоган для того, чтобы Турция была ключевым геополитическим игроком и даже подвинула США», — заявил Самонкин.

Россия за стабилизацию

У каждой страны, по мнению эксперта, в сирийском кризисе своя позиция. Собеседник агентства полагает, что единственная адекватная позиция в настоящий момент — у Москвы.

«В данной ситуации каждая сторона играет сама за себя, и очень тяжело всех скоординировать и добиться для Сирии суверенитета и начала реформ, чтобы выводить эту страну из тупика. Есть турецкая сторона, которая имеет некий план общения с террористами, что подтверждается тайными двухсторонними соглашениями, и есть наша страна, которая заинтересована в том, чтобы официальная сирийская власть оставалась прежней. Россия в данной ситуации, на мой взгляд, имеет пока самую адекватную позицию, потому что мы предлагаем реальный механизм стабилизации ситуации в регионе. Это происходит пока остальные заигрывают с террористами и ведут профанацию борьбы с терроризмом, что, в общем-то, достаточно печально», - заключил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.