Сирия, 4 февраля. «Нусра»*** при поддержке «Белых касок» готовит новую провокацию с применением химоружия. ВС Турции демонтировали несколько оставленных курдскими боевиками мин на севере Ракки. САА освободила еще два поселения в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Западном Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков на западе Алеппо; выбили исламистов из деревень Кудур и Рувайха в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ в населенном пункте Аль-Мухасан юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: готовит провокацию с применением химоружия в Идлибе.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в районе Дибана на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили еще один военный конвой в Идлиб; демонтировали несколько мин, оставленных неизвестными в северной части Ракки.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам союзников Турции к западу от Айн-Иссы в Ракке.

Провинция Алеппо

После обстрелов со стороны вооруженной оппозиции артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по расположениям исламистов к западу от административного центра региона. Об этом сообщает Twitter-канал (alikhbariasy). Напомним, ранее поступали данные о ракетных ударах боевиков в районе картонной фабрики в зоне дислокации проасадовских военизированных формирований.

Согласно информации военного источника в сети Twitter (almohrarmedia2), в оккупированных джихадистами районах возобновились боевые вылеты российских ВКС. Военные самолеты ВКС РФ атакуют огневые позиции террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой», на подступах к населенным пунктам Зурба и Аз-Зайтан к юго-западу от Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Halab Today TV сообщает о взрыве, прогремевшем на подконтрольной правительственным войскам территории. Детонировало СВУ, заложенное в населенном пункте Аль-Мухасан юго-восточнее Дейр-эз-Зора, в результате чего погибли несколько солдат Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что за организацией взрыва стоят так называемые спящие ячейки «Исламского государства».

Между тем Twitter-канал (rojavanetwork) сообщает о том, что над оккупированными проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районами Восточного Дейр-эз-Зора были замечены ВВС США. В частности, военные самолеты осуществили вылеты над городом Дибан. О целях воздушной операции пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Поступают данные о том, что в Идлиб был передислоцирован еще один военный конвой. Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что в составе подкреплений прибыли более 40 танков и несколько ракетных установок. Колонна пересекла сирийско-турецкую границу в районе пограничного перехода «Кафр-Лясин».

Тем временем на линии разграничения сил боевиков связанных с «Джебхат ан-Нусрой» бандгрупп и Сирийской арабской армии (САА) не утихают вооруженные столкновения. Правительственным подразделениям удалось выбить радикалов из деревень Кудур и Рувайха, расположенных на юго-западе от Серакиба. Согласно информации военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), союзники САА также нанесли удары по укрепрайонам джихадистов на окраинах города Сармин. Twitter-канал (leventkemaI) сообщает о том, что на подступах к населенному пункту разворачиваются ожесточенные бои.

Стало известно, что джихадисты готовят новую провокацию с применением химоружия. Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о том, что исламисты «Джебхат ан-Нусры» пользуются поддержкой псевдогуманитарной организации «Белые каски». Боевики намереваются обвинить в использовании отравляющих веществ армию Башара Асада, организовав съемку постановочного видео. ЦПВС призвал всех участников провокации отказаться от ее реализации, а также обратился к турецкой стороне с просьбой оказать давление на джихадистов.

Провинция Ракка

В северных районах провинции вновь отмечаются перестрелки между курдскими радикалами и протурецкими силами. Информационный портал North Press Agency сообщает о том, что бойцы формирований, выступающих при поддержке вооруженных сил Турции, обстреливают укрепления Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях населенных пунктов Аль-Халидия и Аль-Хошан к западу от Айн-Иссы. Никакой информации об уроне, нанесенном курдским боевикам, пока не поступало.

Между тем турецкие инженерные части продолжают вести работу по разминированию местности в приграничных районах, которые были освобождены от оккупации радикальных курдских бандформирвоаний. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Abdulha98236175), в ходе зачистки окрестностей поселения Раджум Анана удалось демонтировать несколько мин, установленных курдскими боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.