Китай закупает российский препарат, чтобы проверить его действие в борьбе с коронавирусом

Москва, 4 февраля. Китай решил закупить у России ряд медпрепаратов и проверить их действие в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Они [Китай] даже у нас сейчас закупают один препарат — «Триазавирин» — для того, чтобы провести его клинические исследования», — сообщил Краевой.

Он также напомнил, что пока четко доказанных специфических антивирусных свойств у каких-либо препаратов не отмечено.

Ранее Сергей Краевой рассказал, что вакцину от нового коронавируса должным образом протестировать не получится, пока Россия не получит живой штамм. Краевой добавил: для того чтобы провести полный цикл — от начала разработки вакцины до ее регистрации — обычно требуется 3-3,5 года.

О том, что вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца 2021 года, заявили также в Российском центре программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).