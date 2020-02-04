У эвакуированной из Китая гражданки Бельгии нашли коронавирус

Брюссель, 4 февраля. Эвакуированная из китайского города Ухань гражданка Бельгии больна коронавирусом, об этом рассказали в Минздраве королевства. Отмечается, что у женщины выявили коронавирус. Вечером в воскресенье из Уханя вернулись девять граждан Бельгии. Они прошли тщательные проверки в военном госпитале.

«У одной из них выявлен коронавирус», — говорится в сообщении.

Как пишет газета Le Soir, состояние у пациентки стабильное и никаких признаков болезни пока не наблюдается. Ее будут лечить в Брюсселе.

Напомним, во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что Россия готовится к возможному распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, из-за распространяющегося в Китае и за его пределами коронавируса в настоящее время скончались уже свыше 420 человек, а число заразившихся превысило 20 тысяч. В общей сложности на территории РФ зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших — граждане КНР, они находятся под наблюдением медиков. В конце декабря 2019 года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового неизвестного типа коронавируса в китайском городе Ухань.

Кроме того, стало известно, что коронавирус станет «мощным негативным шоком» для китайской и мировой экономики. Такой прогноз содержится в исследовании американского инвестиционного банка JPMorgan. По мнению аналитиков, удар по экономике может быть сильнее, чем от китайской атипичной пневмонии 2002–2003 годов.