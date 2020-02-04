Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным 7 февраля

Минск, 4 февраля. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. О планах он рассказал журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», — цитирует «БЕЛТА» Лукашенко.

В конце января белорусский лидер принял приглашение российского коллеги и согласился приехать в Москву на празднование Дня Победы. Год назад Лукашенко пропустил проведение Парада Победы в российской столице. Он объяснил это тем, что в РФ его никто не приглашал, кроме того, парад на 9 Мая проводится и в Минске, и «было бы сложно развести эти мероприятия».