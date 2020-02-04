Госдума продлила рассмотрение поправок к конституции

Москва, 4 февраля. Срок работы группы над поправками к Конституции РФ продлен до 14 февраля. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

«Мы сопредседателями обратились к президенту и Госдуме с просьбой о продлении срока работы над поправками. И вчера совет Государственной думы принял решение. 14-го числа у нас теперь новый срок, когда закроется соответствующий период для внесения поправок и предложений», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что группа структурировалась и нарастила темпы работы, однако объем задач постоянно растет.

Напомним, ранее предполагалось, что Госдума прекратит прием поправок к основному закону 6 февраля, однако сопредседатели рабочей группы в связи с большим количеством предложений попросили нижнюю палату парламента и президента продлить срок их внесения до второго чтения, в ходе которого будет формулироваться суть поправок.

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России была создана президентом РФ Владимиром Путиным 15 января, по итогам традиционного послания главы государства Федеральному собранию.

Во время ожидания пакета изменений, 6 февраля, в 14.00 Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Как идет работа над поправками в Конституцию России», чтобы обсудить известные предложения, которые могут быть внесены в закон.

Узнать подробную информацию о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно, написав на электронную почту: presscenter@mediapatriot.ru, или позвонив по телефону: 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.