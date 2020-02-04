Лукашенко заявил о завершении периода холода в отношениях Белоруссии и США

Минск, 4 февраля. Период холода в отношениях Белоруссии и США завершился. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

«Период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что США не стали для Белоруссии «такими большими друзьями». Президент Белоруссии призвал не «стенать и не рыдать» по поводу налаживания отношений между Минском и Вашингтоном.

Кроме того, Лукашенко прокомментировал недавний визит в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео.

«У нас заочно давние отношения. <…> Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей», — приводит слова белорусского лидера БелТА.

Состоявшиеся ранее переговоры Лукашенко и Помпео длились два часа. Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не намерен заставлять Минск делать выбор между США и Россией. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в США понимают, что Россию и Белоруссию связывает более длительная история взаимоотношений.

Кроме того, на встрече с Помпео Лукашенко пошутил о «белорусской диктатуре». Президент отметил, что рад визиту госсекретаря США после различных недопониманий в отношениях Минска и Вашингтона.

Напомним, в 2006 году США ввели санкции в отношении Белоруссии, обвинив страну в нарушении прав человека и в подрыве демократических институтов. Затем государства взаимно сократили штаты посольств. В 2015 году санкции Вашингтона были частично приостановлены, а в 2019 году Белоруссия перестала ограничивать число американских дипломатов.