Учения НАТО у границ России теряют смысл благодаря Шойгу

Танки «Армата» — дополнительный и важный аргумент в обороноспособности России. Благодаря министру обороны РФ Сергею Шойгу перевооружение российской армии идет стремительными темпами, что делает бессмысленными учения НАТО у границ России. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Завершение испытаний

Государственные испытания российского танка нового поколения на платформе «Армата» должны завершиться уже в текущем году. Об этом РИА Новости заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Государственные испытания танка «Армата» планируется завершить уже в 2020 году. По результатам испытаний Минобороны России определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части», — сказал Мантуров.

Министр заметил, что 2020 год будет особенным для отечественного танкостроения — в России празднуют 100-летие отрасли.

«В 1920 году вышел на испытания первый советский танк «Борец за свободу тов. Ленин». Особенно символично празднование юбилея в этом году, когда будут завершены испытания «Арматы» — праправнука первого советского танка», — добавил Мантуров.

Аргумент России

Как отметил Андрей Иванов, танки «Армата» — это безусловная гордость российского танкостроения. Уникальная машина, равной которой пока нет в мире. И вот сейчас Россия близка к тому, чтобы принять ее на вооружение, а это на порядок повысит мощь сухопутных сил. Роль танков в современных войнах остается высокой, ведь современные конфликты носят, как правило, локальный характер, уверен эксперт.

«Если мы посмотрим на конфликты на Ближнем Востоке последних лет, то там и вовсе использовались так называемые «тачанки» — джипы с пулеметами. Стороны, которые обладали хорошими танками, выходили победителями. Можно вспомнить конфликт в Донбассе, когда украинская сторона была вынуждена листами железа обшивать грузовики. Колонны современных танков — важный аргумент в любом споре. И какие бы средства ни использовались в плане авиации, спутниковой разведки, окончательный итог противостояния решается именно в поле», — подчеркнул Андрей Иванов.

По словам эксперта, тактика Второй мировой войны, когда танковые колонны идут в прорыв, не теряет своей роли и в наше время. Мощь любой армии должна быть такой, чтобы никто не захотел с ней воевать, подчеркивает политолог.

«Как говорится, самая лучшая крепость — это та, которую и не пытаются штурмовать. Танки «Армата» — дополнительный и важный аргумент в обороноспособности нашей страны. Он должен остудить головы тех, кто вынашивает планы силового вторжения на нашу территорию. И к тому же танки «Армата» делают несколько бессмысленными военные учения стран НАТО вблизи у границ России. Солдаты НАТО прекрасно будут понимать, что их так называемая «демонстрация силы» будет смотреться просто смешно на фоне тех вооружений, что должны появиться у российской армии. И, конечно, большая заслуга в том, что перевооружение наших Вооруженных сил идет быстрыми темпами, [она] заключается в работе нынешнего министра обороны Сергея Шойгу», — заключил Андрей Иванов.

Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. В этом году машина приступит к государственным испытаниям. Танк предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения фортификационных сооружений и живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Как ранее сообщал немецкий журнал Focus, танк «Армата» сегодня является «самым современным боевым танком в мире». В связи с его появлением страны Запада начали активно разрабатывать равного соперника российский боевой машине, модернизируя свой устаревший парк вооружения.