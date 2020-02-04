Олимпийский чемпион по хоккею Скворцов скончался на 66-м году жизни

Нижний Новгород, 4 февраля. Олимпийский чемпион по хоккею 1984 года Александр Скворцов скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского клуба «Торпедо».

«Ушел из жизни легендарный нападающий, один из величайших хоккеистов в истории «Торпедо» и всего советского хоккея, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира», — говорится в сообщении.

Скворцов помимо «Торпедо» играл за финский клуб «Кярпят» и шведский «Каликс». В составе сборной Советского Союза Скворцов стал серебряным призером Олимпиады 1980 года, обладателем Кубка Канады (1981 год), победителем Кубка вызова (1979 год).

Спортсмен принимал участие в Суперсерии (1982-1983 год) и выступал в играх ЦСКА и «Крыльев Советов» в турне по Северной Америке.

«Торпедо» выразил искренние соболезнования родным и близким легендарного хоккеиста.

Ранее стало известно о смерти молодого вратаря казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилена Прокофьева. Он умер в возрасте 18 лет. Врачи диагностировали у спортсмена саркому Юинга. Матчи Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) 3 и 4 февраля решили начать с минуты молчания в память о юном хоккеисте.