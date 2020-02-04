Шведский рай закончился шоковым ростом преступности, который вызвали мигранты

В январе 2020 года в Стокгольме прозвучали взрывы в домах фешенебельного района Остермальм и мигрантского района Хусбю с разницей в неделю. В районе Стокгольма Сатра за четыре дня сгорели 30 машин. В Мальме прямо на детской площадке изнасиловали, а потом сожгли 17-летнюю шведку.

Подобных преступлений в новейшей истории Швеции до 2015 года просто не было. Местные СМИ толерантно списывают весь подобный криминал на некие разборки между бандами, но при этом не говорят ни слова о мигрантах, которые и погрузили страну в хаос. Тотальная цензура в шведских СМИ не позволяет гражданам страны высказывать свое мнение в прессе, поэтому корреспондент Федерального агентства новостей вышел на улицы Стокгольма и попытался задать эти наболевшие вопросы.

О том, что это будет непростая задача, меня заранее предупредила наша соотечественница Вера Браннеруд, согласившаяся помочь — формулировать вопросы и переводить со шведского. Дело в том, объяснила она, что шведы очень не любят разговаривать на острые темы из нежелания кого-либо случайно обидеть, а тема мигрантов еще чревата и обвинением в расизме, если сгоряча высказать неосторожную мысль.

И действительно, первые полчаса опроса прошли с нулевым результатом. Люди останавливались, улыбались, слушали наш вопрос, а затем вежливо ссылались на занятость или некомпетентность и уходили, пожелав нам удачи. За три часа согласились поговорить всего 14 человек. Их ответы ФАН и приводит — без каких-либо купюр и искажений.

Стефан

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Это настолько ужасно, что даже не верится! Все случилось слишком быстро. Мы считаем себя моралистами, влиятельной державой. Мы, шведы, думаем, что лучшие во всем. К сожалению. Я не имею ничего против людей из других стран, которые приезжают к нам. Но этот процесс слишком стремительный. Это должно быть органично и спланировано. В Лондоне, в Нью-Йорке тоже были проблемы, но посмотрите, как организованно они их решили. Если не решать, это приводит к тому, что у людей нет работы, им негде жить и нечего есть.

— А у вас есть какие-то предложения?

— Мы должны немного притормозить процесс.

Сандра

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Очень много проблем. В обществе колоссальное количество проблем. Постоянные взрывы. Происходит слишком много всего. Это новая Сирия!

Эрик

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Я бы сказал, что есть проблемы. Вся политическая система Швеции заблокирована из-за миграционной политики. Например, красноречива ситуация вокруг партии «Шведские демократы». С 2010 года никто не хочет всерьез обсуждать проблемы миграции со «Шведскими демократами» (единственной партией, которая уже долгие годы выступает за контроль миграции и за значительное улучшение интеграции в шведское общество. — Прим. ФАН). Именно «Шведские демократы» всегда обращали внимание на этот вопрос. Сейчас правительство пытается найти решения. Но партии не могут прийти к компромиссу. Никакого стратегического планирования и концепции миграционной интеграции нет. Политики эксплуатируют тему миграции для повышения своего рейтинга и привлечения избирателей.

— Как обстоят дела с безопасностью?

— Я не ощущаю какую-либо опасность. Но мы должны понимать, что находимся в центре Стокгольма. В проблемных районах, понятно, растет уровень обеспокоенности вопросами общественной безопасности. В так называемых теневых сообществах (имеет в виду нелегальных мигрантов и маргиналов. — Прим. ФАН).

Юхан

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— С одной стороны — это очень хорошо, что мы принимаем много мигрантов. Но это стоит дорого. Мы должны быть уверенны в обеспечивании достойного уровня жизни [для мигрантов]. И при таком раскладе сложно найти баланс. Но, я считаю, что миграционная политика функционирует хорошо. Надеюсь, будет только лучше и лучше.

— Что вы думаете о взрывах, которые происходят?

— Это страшно! Конечно. Взрывы происходят в жилых районах. Мы живем в Стокгольме, знаете, в таком пузыре (шведское выражение, обозначающее «в защитной оболочке». — Прим. ФАН). В других регионах, например в Мальме, население сталкивается с такими проблемами гораздо чаще.

Хелен, жительница элитного шведского района

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Мы надеемся и верим, что миграционная политика начнет работать. Нынешняя ситуация вызывает беспокойство. Процесс интеграции сам по себе трудный. Хотя на себе лично мы не испытываем эти трудности.

Буссе

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Не так много проблем с миграцией, сколько с интеграцией. Невозможно иметь нормальный процесс миграции без продуманной интеграции в общество. В этом мы абсолютно никчемны. Так считаю не только я, но и большинство других людей. Интегрируем ли мы всех приезжающих к нам? Нет, мы не делаем этого. Поэтому и получаем все имеющиеся проблемы.

Каспер

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Я не очень глубоко разбираюсь в ситуации, но я за то, чтобы все границы были открыты. Я придерживаюсь либеральных взглядов.

— Функционирует ли в полном объеме интеграционная политика в Швеции?

— Меня лично это не коснулось, но я знаю, что есть проблемы с интеграцией. Но опять же — мне сложно дать оценку и сказать однозначно: работает хорошо или плохо. Мне кажется, [в правительстве] делают что могут, но могли бы сделать гораздо больше.

— Стоит ли вводить ограничения?

— Естественно правительство должно вводит определенные ограничения. Но, я лично считаю, что мы можем принимать еще больше мигрантов. Швеция — большая страна, у нас отличная экономическая ситуация, много места. Я живу в Стокгольме, где все прекрасно функционирует. Может в других местах иначе, но я призываю: «Давайте! Давайте!» (Имеет в виду призыв к мигрантам приезжать. — Прим. ФАН).

Мишель

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Я считаю нужно быть открытыми к тем, кому нужна помощь. Конечно, порой удручает ситуация с попрошайничеством на улицах. Но я считаю, что все равно нужно помогать. Хотя я не очень осведомлена [о ситуации с миграцией].

Кристина

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Этим вопросом должно заниматься правительство и крупнейшая правящая партия. Они должны предложить решения проблем. Часто это слишком большой наплыв беженцев и тех, кому хотят помочь. Но сейчас начали ужесточать правила.

Йоран

— Как вы оцениваете успехи миграционной политики в Швеции?

— Плохо.

— Что конкретно подразумеваете?

— Процесс интеграции совершенно не работает. И это уже не я должен анализировать и выяснять причины, почему интеграционная политика не работает должным образом.

— Что думаете о ситуации с безопасностью в обществе?

— Взрываются бомбы, и уровень безопасности в обществе значительно снизился.

Алекс

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Нет, не работает. Это очень сложный вопрос. Проблема в том, что мы принимаем слишком много. Проблема даже не в этих людях, а в том, что мы не можем позаботиться о них должным образом. Мы нуждаемся в мигрантах.

— Что вы думаете о последних взрывах?

— Это ужасно! И очень серьезно. В этом аспекте крайне сложно приходится нашей полиции.

Филип

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Я не вовлечен в политику и не знаю многого. Но мне кажется, все движется в правильном направлении. Надеюсь, во всяком случае.

Ярмонд

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Миграционная политика состоит из двух ключевых частей — миграции и интеграции. И как раз процесс интеграции совершенно не работает, насколько я понимаю. Про миграцию я ничего не могу сказать, так как люди приезжают сюда самостоятельно. И если у них есть основания для получения статуса беженца, то они могут остаться. А интеграция совершенно провальна. Об этом говорят многие.

— У вас есть предложения? Как улучшить ситуацию?

— Это зависит от общественного устройства страны. Разница между богатыми и бедными растет. Маленькая часть общества становится все богаче, а большая часть населения — все беднее. Не хватает рабочих мест для всех. Надо ввести четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день, тогда больше людей получат работу. Кроме того, будет больше времени для отдыха и развлечений.

Альберт

— Как вы оцениваете миграционную политику Швеции, хорошо ли она функционирует? Или имеются какие-то проблемы?

— Я считаю, что шведы могут многому поучиться у других стран. Надеюсь, что шведская миграционная политика увенчается успехом посредством изучения других культур. Мы можем многому научиться у них (мигрантов. — Прим. ФАН).

По сообщениям демографов, которые никогда не будут опубликованы в шведской прессе, в 80 шведских населенных пунктах сегодня уже есть районы, где доминируют исламисты и где действует шариат. Самыми крупными из них являются Ринкеби в Стокгольме и Рознгард в Мальме. Поскольку правительство не решает проблему, шведы начинают внутреннюю эмиграцию: уезжают из южных районов страны на север либо покидают саму страну, выбирая для нового места жительства Польшу или Новую Зеландию.

О том, что происходит в шариатских районах Швеции, читайте в ближайшие дни на страницах ФАН.