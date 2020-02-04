Для тестирования вакцины от коронавируса нужен живой штамм, заявили в Минздраве

Москва, 4 февраля. Вакцину от нового коронавируса должным образом протестировать не получится, пока Россия не получит живой штамм. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой на заседании комитета Госдумы по здравоохранению, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Для того, чтобы вакцину проверить, необходимо ее отработать на клетках, на мелких животных, крупных животных и провести клинические исследования. Чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к сожалению, в настоящий момент нет этого самого главного элемента — живого вируса. Почему? Потому что вакцина проверяется на вирус-нейтрализацию. И сделать это можно только в модельных опытах, когда либо клеточная культура, либо животные заражаются вирусом, и соответственно дальше смотрится, насколько вырабатывающиеся антитела не только взаимодействуют с частицами, элементами вируса, но и убивают его», — пояснил Краевой.

Замминистра здравоохранения также добавил: для того чтобы провести полный цикл — от начала разработки вакцины до ее регистрации, обычно требуется 3-3,5 года.

«Но, несли мы идем по укоренному пути, при наличии живого вируса, на примере вакцины от вируса Эбола — это занимает в среднем полтора года», — обратил внимание Краевой.

О том, что вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца 2021 года, заявили также в Российском центре программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, заражены уже более 20 тысяч человек в более чем 22 странах мира. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 426 граждан. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

Президент России Владимир Путин поручил самолетам ВВС РФ эвакуировать россиян из Китая. С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР.