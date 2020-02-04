В Сети призвали запретить песни из советских мультфильмов

Москва, 4 февраля. Ряд пользователей российского сегмента Интернета сошлись во мнении, что песни из советских мультфильмов травмируют детей.

В Twitter-аккаунте «Пьющая училка» появилась запись, в которой автор назвал «Песню мамонтенка» самой травмирующей вещью в мире. По мнению интернет-пользователя, эту композицию нужно запретить, поскольку «от нее хочется захлебнуться слезами и умереть от безысходности».

Фолловеры подтвердили, что песня из мультфильма «Мама для мамонтенка» очень сильно повлияла на них, и композиция, которая, казалось бы, совсем безобидная, выворачивала их изнутри.

«Эта песня — образец психологического террора», — написал ASakhatskiy.

«Согласна, я в детстве, да иногда и сейчас, всегда плакала, и на уроке музыки все пели эту песню, а я захлебывалась в слезах», — призналась Im_just_clown.

«Я люблю и ненавижу мульты из СССР! Они так заставляют рыдать, но потрясающие, но слезы!» — написал hTze33j5cgc8k7b.

«Присоединяюсь, рыдая и сморкаясь», — поделился 4insweet.

Интернет-пользователи вспомнили и другие песни, которые оказали на них влияние и вызывали сильные переживания. По их мнению, за сердце трогает песня из мультфильмов «Кошкин дом», а также композиции «Земля, Земля — я Юпитер», «У пони длинная челка», «Лошади в океане», «Прекрасное далеко», отметил телеканал «360».