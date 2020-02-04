Минздрав готовится к масштабной вспышке коронавируса в России

Москва, 4 февраля. Россия готовится к возможному распространению коронавирусной инфекции. Об этом во вторник заявил во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Сергей Краевой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы готовимся к возможной масштабной инфекции», — подчеркнул Краевой.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время непонятно, «каким образом будет развиваться данная инфекция в стране».

«Мы пока не можем прогнозировать, потому что у нас нет достаточно точных коэффициентов, которые мы можем ввести в свою математическую модель», — отметил заместитель руководителя ведомства.

Напомним, из-за распространяющегося в Китае и за его пределами коронавируса в настоящее время скончались уже свыше 420 человек, а число заразившихся превысило 20 тысяч. В общей сложности на территории РФ зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших — граждане КНР, они находятся под наблюдением медиков. В конце декабря 2019 года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового неизвестного типа коронавируса в китайском городе Ухань.