Гость изрезал ножом и забил мясорубкой семейную пару в Красноярске

Красноярск, 4 февраля. Суд Красноярского края приговорил местного жителя к 16 годам лишения свободы за жестокое убийство двух человек.

По данным прокуратуры, мужчина приехал в гости к экс-супругу своей жены и его сожительнице. Он хотел обсудить вопросы воспитания ребенка. Красноярцу предложили сесть за стол и распить спиртные напитки.

В итоге гость и хозяева разошлись во мнениях, что привело к драке. Гость схватился за мясорубку и нож, нанося хозяевам множественные удары по голове и телу. От полученных травм мужчина и женщина скончались.

Нападавшего признали виновным по статье об убийстве двух лиц, он проведет 16 лет в колонии строгого режима, пишет издание NGS24.

Ранее сообщалось, что трое друзей изрезали ножом и выбросили с балкона тело приятеля.