Москва, 4 февраля. В Сети появились первые снимки российского и армянского актера Армена Джигарханяна после продолжительной болезни. Артист появился в коротком видеоролике в программе «Путь говорят» на Первом канале.

Первый канал показал похудевшего и постаревшего после болезни Джигарханяна. В телевизионном сюжете пасынок артиста Степан Джигарханян представил родителям свою невесту — Ольгу Мартынову. В ролике ненадолго появился Джигарханян-старший. Гости в студии уточнили, что артист выглядит счастливым, но немного похудевшим и постаревшим.

Напомним, в январе друг артиста Артур Согомонян рассказал, что состояние актера Армена Джигарханяна хорошее, однако ему пока сложно добираться до театра. Он также добавил, что актер находится на постоянной связи с сотрудниками Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Состояние народного артиста СССР Армена Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года на фоне расставания с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая, по словам самого актера, «причинила ему много боли». Их развод не ограничился расторжением брака, пара также инициировала судебную тяжбу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о последствиях развода супругов по версии Цымбалюк-Романовской. По словам пианистки, бывшему супругу приходится без нее тяжко и он влачит «жалкое существование».

Она также добавила, что после расставания именитый актер и режиссер «потерял качественную жизнь, какую он по-настоящему хотел». Кроме того, Цымбалюк-Романовская уверяла, что у Джигарханяна даже отсутствует мобильный телефон, поэтому он не может позвонить своим близким.