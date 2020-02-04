Поклонская заинтриговала соцсети обещанием летней фотосессии в купальнике

Москва, 4 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пошутила, что если опубликует фото в купальнике, возможно, отвлечет мировое сообщество от насущных политических забот.

В своем Telegram-канале она разместила фото в платье нежно-розового цвета с летящим подолом, на котором впереди находится высокий разрез, эффектно открывающий ноги обладательницы наряда.

Снимок с новой фотосессии депутат в шутку сопроводила текстом о переносе обсуждения импичмента президента США Дональда Трампа.

«Госдеп США (с пометкой «Срочно»): Обсуждение импичмента Трампа переносится. Все обсуждают фотосессию Поклонской», — цитирует Поклонскую «Царьград».

Представив, что из-за фото в платье США отложили решение одного из самых трепещущих вопросов, Поклонская задумалась, что было бы, если бы она опубликовала снимок в купальнике.

«P. S. Представьте, что случится с политикой, когда я летом выложу фото в купальнике», — заинтриговала подписчиков она.

Однако сразу добавила, что это была шутка.

Аналогичный пост Поклонская опубликовала в своем Instagram.

Ранее депутат поделилась со своими Instagram-подписчиками снимками с «голливудской фотосессии», передает «Газета Кемерова». Таким образом Поклонская решила напомнить, что по-прежнему «крымская няш-мяш». Она также отметила, что поход к фотографу поднял ей настроение и самооценку, заставив чувствовать себя звездой, поэтому посоветовала мужской части своей аудитории в социальной сети подарить «любимым девочкам» какую-нибудь фотосессию.

Телеканал «360» напоминает, что мем «няш-мяш» появился сразу после назначения Поклонской исполняющим обязанности крымской прокуратуры. Японцев настолько впечатлил образ женщины в форме, что ей посвятили множество публикаций в соцсетях, в том числе в стиле аниме.