Поклонская заинтриговала соцсети обещанием летней фотосессии в купальнике

​​Госдеп США (с пометкой «Срочно»): Обсуждение импичмента Трампа переносится. Все обсуждают фотосессию Поклонской ???????????? P. S. Представьте, что случится с политикой, когда я летом выложу фото в купальнике ???? P.P.S. Если что, то это шутка)

A post shared by Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya) on Feb 3, 2020 at 10:59pm PST