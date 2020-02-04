Сати Казанова откровенно рассказала о своей болезни

Москва, 4 февраля. Известная певица Сати Казанова откровенно рассказала о болезни, которой «стыдилась всю жизнь», и других волновавших ее вещах. Публикация с обращением к подписчикам появилась на странице артистки в Instagram.

Бывшая участница популярной группы «Фабрика», которую не раз включали в рейтинги самых сексуальных женщин, призналась, что раньше стыдилась псориаза. Такой диагноз ей поставили в возрасте полутора лет.

«Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать. И давно уже не парюсь на этот счет», — написала Казанова.

Кроме того, в детстве будущая звезда не могла свыкнуться с мыслью, что вынуждена жить в селе с коровами, курами и другой живностью. А теперь многое бы отдала, чтобы провести время в Верхнем Куркужине.

«В Москве я стыдилась, что у меня кавказский акцент. Сейчас он мне нравится, я нахожу его своей изюминкой», — добавила исполнительница.

Казанова назвала стыд разрушительным чувством и попыталась донести до поклонников мысль о том, что свои недостатки нужно учиться понимать и принимать.

«Все тараканы в нашей черепной коробке», — заключила она.

Будущая звезда родилась в 1982 году в Кабардино-Балкарской АССР. По национальности она кабардинка, имеет трех сестер. Широкую известность и любовь публики ей принесло участие в женском коллективе «Фабрика», в составе которого она выступала с 2002 по 2010 год.

Казанова в 2017 году вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Она вегетарианка, практикует и преподает йогу.

Ранее Казанова в одном из интервью призналась, что в прошлом употребляла легкие наркотики, однако быстро поняла их опасность. Она отметила, что ничего радостного в таких вещах нет.