Шестнадцатилетний Facebook в России будут судить по-взрослому

Социальной сети Facebook сегодня исполнилось 16 лет: 4 февраля 2004 года веб-сайт thefacebook.com открылся для доступа студентов Гарвардского университета. Спустя два с половиной года, в сентябре 2006-го, сервис стал доступен всем пользователям Интернета, имеющим адрес электронной почты.

За это время Facebook прошел длинный путь от малоизвестного сайта до крупнейшей социальной сети в мире, чья аудитория на конец 2019 года перевалила за 2,5 миллиарда пользователей. Сегодня Facebook — один из флагманов мировой IT-отрасли, входящих в неофициальную группу GAFA, названную так по начальным буквам четырех ведущих американских технологических компаний: Google, Amazon, Facebook и Apple.

С чем же можно поздравить Facebook на его 16 лет? И какой счет предъявить детищу Марка Цукерберга в его «взрослом» состоянии?

Детище спецслужб и капитала

Наиболее важным и при этом самым странным временем в истории Facebook выглядят первые пять лет, когда о грядущих успехах будущего монстра социальной инженерии могли догадаться лишь прозорливцы. Ведь вплоть до начала 2009 года дела у Facebook шли ни шатко ни валко: психологически важную отметку в 100 000 пользователей он пересек только к концу 2008 года, до тех пор барахтаясь на десятых ролях среди многочисленных социальных сетей того времени.

При этом целевую инвестицию Facebook получит гораздо раньше: первым «бизнес-ангелом» для него станет сам Питер Тиль, один из основателей платежной системы PayPal. Тиль согласился вложить в совершенно неизвестную компанию целых полмиллиона долларов, хотя на тот момент, в августе 2004 года, Facebook от силы мог похвастаться несколькими тысячами пользователей, которых он набрал среди студентов Гарварда.

Интересно, что Цукерберг не сам каким-то чудесным образом нашел Тиля. С ним его познакомил еще один занятный персонаж, хакер Шон Паркер, ставший одним из партнеров Facebook незадолго до инвестиции Тиля. Как вспоминали потом Цукерберг и второй учредитель Facebook, Эдуардо Саверин, именно Паркер, придя к ним, убедил двух студентов-недоучек в том, что их задумка может стать «действительно большой» компанией.

Определение Шона Паркера как «хакера» — не преувеличение. До прихода в Facebook он не заработал особых денег, но зато отметился созданием одной из первых пиринговых сетей — знаменитых «торрентов», этой занозы в заднице у всей индустрии авторского права.

Однако «путь хакера» для Паркера начался чуть раньше: в 1995 году, в возрасте шестнадцати лет, он был впервые арестован за хакинг. Произошло это в комичной манере: Паркер в то время занимался взломами сайтов компаний из списка Fortune 500 прямо со своего домашнего компьютера. Однажды ночью, когда Шон взламывал очередной сайт, его отец, разозлившись на то, что сын не спит столь долго, отнял у него клавиатуру и выгнал спать. Это привело к тому, что учетная запись Паркера осталась открытой: он просто не успел разлогиниться.

Оставшееся активным сетевое соединение вывело агентов ЦРУ на малолетнего хакера и привело к его аресту. Тогда Паркера отпустили на поруки как несовершеннолетнего, однако не забыли. После победы на олимпиаде штата Виргиния по информатике он был завербован ЦРУ и впоследствии помогал этой спецслужбе во встраивании следящих кодов в поисковые роботы. Все это — не какая-то досужая байка, а откровения самого Паркера, которым нет оснований не верить.

Веселые факты об уголовном прошлом «генерального директора» Facebook, его связи с ЦРУ, а также то обстоятельство, что в августе 2004 года Цукерберг и Саверин были всего лишь студентами, позволяют сделать вывод: смелая инвестиция Тиля могла быть осуществлена только при очень веском аргументе о гарантированном будущем Facebook. Таким аргументом никак не могла являться персона самого Цукерберга или тем более какие-то «прорывные технологии» в едва зародившейся соцсети.

Акула в пиратской гавани

Упомянутая группа GAFA — это не просто символ американского успеха в IT-отрасли. Это еще и история о том, как достигается подобный успех. Наглая история многолетнего системного уклонения от уплаты налогов.

Речь не о сокрытии личных капиталов, хотя в этом учредители Facebook тоже преуспели. Скажем, в 2011 году, на волне успеха, Саверин отказался от американского гражданства и стал резидентом… Сингапура — в первую очередь чтобы избежать уплаты в США 15% налога на свои активы.

Но и сам Facebook, как корпорация, занимался ровно тем же. Официальный адрес, указанный как расположение серверов соцсети: США, Менло-Парк, Калифорния, — это не более чем обманка для удобства судебных разбирательств, подачи исков и обеспечения выхода компании Facebook Inc при размещении на американской бирже. Большую же часть своей прибыли компании из группы GAFA показывают не в США, а в налоговых офшорах.

Так, Google и Facebook сделали своей пиратской налоговой гаванью Ирландию, представляющей собой современную «финансовую Тортугу», где налогообложение корпораций — одно из самых низких в мире. При этом формально Ирландия является членом Евросоюза, и это позволяет американским технологическим гигантам де-факто игнорировать высокие европейские налоги, получая сверхприбыли.

Согласно оценкам Еврокомиссии, группа GAFA на протяжении последнего десятилетия осуществляет самое масштабное налоговое мошенничество в истории — уровень их налогов по факту составляет не более 1% от их громадной выручки. Речь может идти о нескольких десятках миллиардов недоплаченных налогов, которые GAFA беззастенчиво записывает себе в красивые прибыли, на деле обкрадывая других.

Именно это является одним из ключевых факторов успеха американских IT-гигантов: по-хорошему они должны платить налоги там, где их услугами фактически пользуются потребители и где они в действительности получают наибольшую прибыль. При этом правительство США последовательно защищает столь наглое поведение своих «технологических акул».

Самый острый конфликт, касающийся налогов для американских налоговых пиратов, разгорелся между США и Францией. Париж первым в Евросоюзе решил не ждать у моря погоды и ввел в 2019 году национальный «цифровой налог», который требуется оплачивать по месту оказания цифровой услуги, а не в произвольно выбранной «пиратской гавани». Ожидаемо такой налог сильнее всего ударил по американским интернет-компаниям, которые оказались не готовыми конкурировать в таких условиях. Помощь пришла с неожиданной стороны: Белый дом объявил, что введет ответный запретительный 100% налог на французские вина, сыры и предметы роскоши…

На недавнем международном экономическом форуме в Давосе этот конфликт удалось временно нейтрализовать, но простыми американо-французские отношения быть не обещают: стороны вошли в длительный процесс двусторонних консультаций, который должен продлиться до конца 2020 года.

При этом министр финансов США Стивен Мнучин уже дезавуировал начальные обещания, которые состояли в том, чтобы привязать цифровые налоги к месту реального положения пользователя. Вместо прозрачного и учитывающего национальные интересы подхода он внезапно предложил ввести для IT-компаний так называемый налог «безопасной гавани» (safe harbour tax), который будет взиматься в США по льготной ставке, но позволит «акулам» и дальше определять налоговый «порт приписки».

Как говорится, мы сделаем из наших налоговых пиратов официальных флибустьеров на службе у США, которые будут грабить вас уже под защитой формального налога «безопасной гавани»!

На сегодня вопрос налогообложения «цифровых пиратов» стал одним из наиболее острых разногласий в торговой войне между США и Европой. Судя по всему, ЕС твердо решил добиться того, чтобы хотя бы часть налогов цифровых мошенников платилась там, где компании оказывают основные виртуальные услуги и получают большую часть прибыли. Такой подход будет действовать даже в тех случаях, если компания не имеет офисов, складов или магазинов на территории страны оказания услуги.

Аналогичные ограничительные меры стоило бы принять и в России. Ведь до сих пор Facebook манкирует не только российскими налогами, но и действующими федеральными законами в сфере безопасности. В частности, эта IT-компания еще в 2017 году пообещала выполнить требование российского закона «О персональных данных» и обеспечить российскую локализацию хранения чувствительной конфиденциальной информации. Однако, по состоянию на февраль 2020 года, «воз и ныне там»: социальная сеть так и не предоставила информацию о переносе данных российских пользователей в Россию.

Хочется верить, что за прямое нарушение российских законов компанию Facebook в России уже скоро будут «судить как взрослую». Как сообщил Роскомнадзор, 31 января 2020 года было возбуждено административное производство в отношении Facebook и Twitter, так как обе соцсети до сих пор игнорируют требования закона «О персональных данных», вступившего в силу еще 1 сентября 2015 года.

«Эра Цукерберга»

Стоит отметить, что в своем противостоянии с государствами Марк Цукерберг четко знает рамки дозволенного — и всегда готов к «сотрудничеству». Повторим, что именно спецслужбы США незримо стояли за возвышением Facebook, а американское правительство и сегодня готово идти на беспрецедентные меры по поддержке своей «любимой дочурки». Пусть она и одноглазая, с деревянным протезом и пиратским попугаем на плече — зато своя.

Интерес американских властей понятен. Ведь Facebook в его нынешнем состоянии — это не просто успешный паразит на глобальном цифровом рынке, но и сильнейший инструмент контроля почти по всей планете. И дело тут вовсе не только в тривиальной «слежке за пользователями».

О приходе «эры Цукерберга» на смену «эре Гутенберга» было сказано не раз. Поток образов, который создается Facebook и другими социальными сетями, уже практически подменил поток символьной, текстовой информации для миллиардов людей на Земле. Если вы дочитали статью до этой строчки, значит вы — обладатель вымирающего навыка, осмысленного чтения. Ведь за это время вы могли расставить в сети под сотню лайков, бездумно прокручивая готовые образы в бесконечной френд-ленте.

Об опасности Facebook, Instagram, Twitter и других подобных сетей образного контента сказано достаточно много. Речь идет о знаменитом «клиповом мышлении», которое получило в последнее время научное объяснение. Как показали новейшие нейрофизиологические исследования, около половины своего бодрствования здоровый человек проводит в «мысленных мини-путешествиях», не думая о текущих задачах и не поглощая активно новую информацию. За эти незримые медитации отвечает так называемая сеть пассивного режима работы мозга, default mode network (DMN).

При кажущейся пассивности мозга в такие моменты («сел и думаю ни о чем»), именно активность DMN отвечает за такие проявления человеческого разума, как творчество, создание моделей будущего или выстраивание социальных связей. Тогда как нарушение работы DMN — это спутник таких состояний, как болезнь Альцгеймера, аутизм, шизофрения, депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности и обсессивно-компульсивное расстройство.

Здоровому человеку, как оказалось, просто необходимо время от времени «закрыться» и вроде бы ни о чем не думать, чтобы упорядочить и обработать в мозгу ту информацию, что он уже получил. Так вот, оказалось, что самый надежный блокиратор включения режима DMN — это как раз социальные сети.

Особенно опасно их использование в детском возрасте или подростками, так как в этом возрасте сеть пассивного режима работы мозга еще только формируется. Как уже выяснилось, «поколение Facebook» получает вдобавок к вовлеченности в бесконечный информационный поток еще и целый набор «цифровых болезней», полное влияние которых на умственное и физическое здоровье нынешних поколений только предстоит оценить.

В общем, настоящий суд истории над Facebook еще впереди. Готовься, Цукерберг, человечество тебя еще проклянет.