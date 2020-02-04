Боевики вынудили Тунис укрепить границу с Ливией

Тунис, 4 февраля. Власти Туниса сообщили об усилении границы с Ливией. Соответствующее решение, как уточняется, было принято на внеочередном заседании национальной Комиссии по вопросам безопасности и обороны Туниса.

Накануне, 3 февраля, в парламенте Туниса состоялось закрытое обсуждение внутриливийской проблематики, а также влияния событий в Ливии на Тунис. Участники заседания подняли вопрос о готовности Минобороны и МВД обеспечить безопасность на территориях, граничащих с Ливией. Карим Джамуси, возглавляющий тунисское оборонное ведомство, заявил, что сейчас юго-восток Туниса полностью безопасен. По его словам, укрепление внутренних сил было осуществлено на суше, воде и воздухе.

Ливийская национальная армия (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) приняли предложение России о перемирии, с полуночи 12 января в стране был введен режим прекращения огня. Тем не менее террористические группировки, подконтрольные ПНС, периодически устраивают провокации, а также обстреливают позиции ЛНА. Ситуация усугубляется интервенцией Турции, в обход запрета ООН поставляющей в Триполи (оккупирован ПНС) оружие и боеприпасы. Анкара не стесняется вербовать сирийских джихадистов, в дальнейшем направляя их в ливийскую столицу для участия в боях против сил ЛНА.