Житель Омска воткнул нож в грудь приятеля из-за карточного долга

Омск, 4 февраля. Житель Омска получил удар ножом в грудь за то, что отказался уплатить карточный долг. Серьезное ранение картежнику нанес ранее судимый приятель.

По имеющимся данным, мужчины играли дома в карты на деньги. Пострадавший проиграл и отказался платить. Спустя несколько дней проигравшему напомнили о его долге. Между мужчинами возник конфликт, подозреваемый схватил нож и нанес несколько ударов своему оппоненту. Раненый мужчина выбежал на лестничную клетку и стал звать на помощь. Соседи вызвали полицию и медиков, передает «Омск-информ».

Пострадавшего госпитализировали в одно из медицинских учреждений города. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение грудной клетки, резаные раны левой кисти и бедра, пневмоторакс.

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний ранее судимый за грабеж житель Таврического района.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».