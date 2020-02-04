Украинский депутат высмеял новые «достижения» Минкульта в борьбе с памятником Жукову

Москва, 4 февраля. Советского полководца и Героя СССР Георгия Жукова необходимо лишить звания маршала, а министр культуры Украины Владимир Бородянский должен лично отодрать бронзовые погоны с памятника, с иронией заявил соратник президента Украины, депутат партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Он рассказал о новом «достижении» украинского Минкульта. Ранее ведомство отказалось признавать памятником бюст маршалу Жукову в Харькове. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков, опубликовав ответ Минкульта Украины на свой запрос. В документе говорится, что министерство издало приказ «о невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник Г.К. Жукову в Харькове».

Депутат Рады посоветовал Минкульту Украины, как «бороться» с маршалом Жуковым.

«Мелко. Я считаю, что Минкульт должен лишить его звания маршала, а Бородянский — лично отодрать бронзовые погоны», — пошутил парламентарий.

Как пишет «Царьград», подписчики Бужанского подержали его и выразили недоумение действиями Министерства культуры.

Георгий Жуков — выдающийся советский полководец, таланты которого наиболее ярко раскрылись в годы Великой Отечественной войны. Он руководил обороной Ленинграда и контрнаступлением под Москвой в 1941 году, координировал действия четырех фронтов в ходе битвы на Курской дуге, возглавлял 1-й Белорусский фронт во время Берлинской операции 1945 года.

После окончания войны маршал Жуков, командовал, в том числе, войсками Одесского военного округа.