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Кожевникова рассказала, почему выгнала мужа из дома перед Новым годом

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Кожевникова рассказала, почему выгнала мужа из дома перед Новым годом

Москва, 4 февраля. Российская актриса театра и кино Мария Кожевникова рассказала подписчикам о своих праздничных «приключениях» и почему ей пришлось «выгнать из дома» супруга в преддверии Нового года. Соответствующий пост артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По словам экс-депутата Госдумы, перед новогодними праздниками младший сын заболел ветрянкой, а, как оказалось, муж с этим вирусом не сталкивался. Она опасалась, что супруг тяжело будет переносить болезнь, поэтому пришлось пойти на радикальные меры.

Кожевникова рассказала, почему выгнала мужа из дома перед Новым годом

«Делать нечего, пришлось срочно «выгнать» мужа из дома, а нам менять все планы и встречать Новый год порознь. Настроение, конечно, было не самое праздничное, но Василек отпустил нас со старшими к папе, а сам встречал 2020 год с бабушкой», — призналась Кожевникова.

Кроме того, актриса предположила, что младший сын, вероятно, подхватил ветрянку на новогоднем представлении. Актриса обратила внимание на то, что следовала всем инструкциям медиков, поэтому высыпания у ребенка были всего три дня.

Ранее звезда комедийного сериала «Универ» Кожевникова рассказала, с какого возраста начала борьбу с лишним весом. Размышлениями на эту тему, актриса призналась, что поддерживать тело в идеальной форме ей всегда было непросто, но усилия не пропадали даром.

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Источник: Instagram
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