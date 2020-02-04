Кожевникова рассказала, почему выгнала мужа из дома перед Новым годом

Москва, 4 февраля. Российская актриса театра и кино Мария Кожевникова рассказала подписчикам о своих праздничных «приключениях» и почему ей пришлось «выгнать из дома» супруга в преддверии Нового года. Соответствующий пост артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По словам экс-депутата Госдумы, перед новогодними праздниками младший сын заболел ветрянкой, а, как оказалось, муж с этим вирусом не сталкивался. Она опасалась, что супруг тяжело будет переносить болезнь, поэтому пришлось пойти на радикальные меры.

«Делать нечего, пришлось срочно «выгнать» мужа из дома, а нам менять все планы и встречать Новый год порознь. Настроение, конечно, было не самое праздничное, но Василек отпустил нас со старшими к папе, а сам встречал 2020 год с бабушкой», — призналась Кожевникова.

Кроме того, актриса предположила, что младший сын, вероятно, подхватил ветрянку на новогоднем представлении. Актриса обратила внимание на то, что следовала всем инструкциям медиков, поэтому высыпания у ребенка были всего три дня.

Ранее звезда комедийного сериала «Универ» Кожевникова рассказала, с какого возраста начала борьбу с лишним весом. Размышлениями на эту тему, актриса призналась, что поддерживать тело в идеальной форме ей всегда было непросто, но усилия не пропадали даром.