Аналитик Баширов заявил, что Навальному все сложнее скрывать поступающие с Запада деньги

Москва, 4 февраля. Скандальный блогер Алексей Навальный ищет новые способы сокрытия денег, поступающих с Запада, поэтому продолжает тестировать площадки для сбора донатов. Об этом заявил политолог Марат Баширов.

Напомним, на днях Навальный сообщил, что перечислить пожертвования на его счет можно через некую новую площадку. Кроме того, в конце января разгорелся скандал, когда выяснилось, что для сбора донатов блогер пользуется эстонским сервисом PlasmaPay. Эта теневая площадка взимает 6% от суммы и позволяет бесконтрольно перечислять деньги.

Метаться между полулегальными сервисами Навальному приходится, в том числе, из-за того, что «Яндекс.Деньги» может закрыть кошельки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом). Штабы ФБК регулярно нарушали российское законодательство, направляя донаты на политические цели.

Баширов отметил, что подобные скандалы почему-то возникают только вокруг Навального и его соратников, остальные же оппозиционеры таких проблем не испытывают.

«Объясняется «феномен» просто: именно эта группа (ФБК. — Прим. ФАН) получает из-за рубежа нелегальное финансирование. И легализуются эти деньги в России как раз через донаты», — пояснил аналитик.

По словам Баширова, прикрывая зарубежное финансирование пожертвованиями, можно уходить от налогов.

«Российские сервисы в связи с изменением законодательства стали вскрывать нарушения Навального и его штабов. Потому эта группа ищет другие способы бесконтрольных финансовых махинаций, эстонский PlasmaPay — яркий тому пример», — отметил эксперт.

Баширов напомнил, что теперь закон об иноагентах распространяется не только на организации, но и на частных лиц. Если соратники Навального попадут в список иноагентов, то каждая копейка, поступающая на их счета, будет проверяться, поэтому сейчас ФБК приходится метаться в поисках полулегальных и теневых способов перевода.

«Мы видим, что российское правительство не намерено прекращать работу по выявлению, отслеживанию и пресечению незаконного финансирования. Значит, и без того сужающееся пространство для маневра для Навального и его спонсоров продолжит сокращаться. Ведь он получает средства даже не иностранных частных лиц, а от зарубежных финансовых институтов. И скрывать это все сложнее», — сказал Баширов в беседе с «Экономикой сегодня».

Ранее выяснилось, что инвесторы начали финансировать соратницу Навального Любовь Соболь в обход скандального блогера. По мнению экспертов, Соболь хочет получить прикрытие на случай, если Навальный начнет требовать слишком большую долю из финансовых потоков.