Асмус на Мальдивах «загородила море» идеальной фигурой

Москва, 4 февраля. Поклонники пришли в восторг от фигуры российской актрисы театра и кино Кристины Асмус, которая «загородила море» во время отдыха.

31-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с отпуска на Мальдивах, на которой позирует в черном купальнике с открытой спиной на фоне синих вод.

«Загораживаю море», — подписала снимок звезда фильма «Текст».

Интернет-пользователи оценили точеную фигуру актрисы, указав на ее идеальность. Звезду осыпали массой комплиментов, отметив, что Асмус прекрасно выглядит, указал «Пятый канал».

«Ну нельзя иметь такие идеальные формы!» — восхитилась dpoverennova.

«Прекрасный вид, и ты чудесной красоты», — указал gaymaks.

«Кристина, ты вообще когда-нибудь сидела на диете? Откуда такая превосходная фигура?» — залась вопросом _crazy_014.

«Ну почему такая красивая», — добавила _panova_ann_.

«Как можно иметь такую идеальную фигуру», — отметила kate_grigoreva__.

«Какая вы стройная, тростинка просто», — подчеркнула zarina_online_gadanie.

«Повезло Гарику [Харламову]», — позавидовал kopyrin92.

«Кристина, вы богиня», — констатировала olya_barysheva_.

Напомним, после выхода фильма «Текст» на Кристину Асмус обрушились с критикой. Звезду затравили из-за откровенных сцен в кинокартине. Артистка пожаловалась, что хейтеры добиваются ее развода с супругом, юмористом Гариком Харламовым, а также хотят лишить ее родительских прав, отметил НСН.