Автоэксперты объяснили предложение Минюста увеличить количество штрафов со скидкой 50%

В Минюсте предложили дать возможность российским автовладельцам оплачивать большее количество административных штрафов со скидкой, включив соответствующие изменения в КоАП. По словам автоэксперта и партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, проект нового КоАП вызвал критику среди законодателей, ГИБДД и водителей, поэтому власти таким образом решили смягчить негативный эффект.

С предложением ввести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) скидку 50% на некоторые виды правонарушений выступили в Минюсте. Таким образом, граждане России по 60% перечисленных в Кодексе статей административных правонарушений будут оплачивать штрафы со скидкой.

На данный момент в проект нового КоАП включено 1666 составов административных правонарушений, где в 1000 и более случаях будет действовать скидка. Оплатить штраф в половинном размере можно в большинстве случаев, за исключением грубых административных правонарушений и отдельных административных правонарушений в области дорожного движения.

Как утверждает Игорь Моржаретто, увеличение количества штрафов со скидкой в российском законодательстве связано с очень негативной реакцией общества на новый проект КоАП.

«Вечером в четверг был подготовлен проект КоАП, но уже в Единой России сказали, что в такой форме они его не примут, а ГИБДД имеет много претензий к этому проекту. Мы видим, чтобы как-то смягчить нежелательный эффект, в Минюсте предложили большое количество штрафов оплачивать со скидкой. Кроме того, применение такой системы показало, что собираемость штрафов резко возросла», — объяснил автоэксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

Однако директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев указал, что Минюст может выступать за данную инициативу по причине того, что в ведомстве и так хотят увеличить штрафы.

«Они хотят повысить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч до 3000 рублей. Именно поэтому делается такой хитрый шаг. Что касается собираемости штрафов, то она, конечно, повысилась с момента того, как вели 50-процентную скидку. Государство думает о собираемости в бюджет, и поэтому эти шаги, с точки зрения чиновников, вполне логичные. При этом нужно обсуждать, за какие конкретно правонарушения можно вводить скидку, а за какие нет», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, что, согласно КоАП, порядок уплаты штрафа со скидкой распространяется лишь на ряд правонарушений в области дорожного движения, за исключением тех, что представляют повышенную опасность для общества. Сегодня уплата половинной суммы штрафа предусмотрена по 124 статьям из более чем 1800, содержащихся в Кодексе, что составляет лишь 7% от их общего количества.

Ранее Минюст предложил в несколько раз увеличить штрафы за превышение скорости, а также ужесточить наказание за другие нарушения ПДД. В ведомстве предлагают увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 рублей до трех тысяч. За превышение на 40–60 км/ч хотят наказывать штрафом в размере четырех тысяч рублей (сейчас до 1,5 тысячи). При превышении более чем на 60 км/ч водитель заплатит пять тысяч рублей, то есть в два раза больше, чем сейчас, или лишится прав на срок от четырех до шести месяцев.