Ученые Кембриджа выяснили, как песчаные дюны «общаются» между собой

Лондон, 4 февраля. Ученые Кембриджского университета установили, что песчаные дюны могут «общаться» друг с другом. Во время движения дюны взаимодействуют друг с другом, направляя поток песка.

Специалисты провели экспримент на «гоночной трассе»: две идентичные дюны начинали перемещение с одинаковой скоростью, но со временем все больше отдалялись друг от друга. Это связано с турбулентными вихрями из верхней дюны.

Результаты исследования были опубликованы в издании Physical Review Letters. Авторы считают, что их открытие поможет изучить вопрос долгосрочной миграции дюн, которые угрожают судоходным каналам.

Ученые отмечают, что песок под воздействием ветра образует форму дюны и начинает двигаться вниз. Песчаные дюны редко встречаются изолированно, они передвигаются группами.

Активные песчаные дюны мигрируют, то есть скорость дюны пропорциональна ее размеру. Чем больше дюна, тем медленее она движется.

Один из авторов исследования Кароль Бачик рассказала, что существуют разные теории о взаимодействии песчаных дюн. Некоторые из них сталкиваются и образуют одну гигантскую дюну, другие обмениваются массой или отскакивают друг от друга.

Ученые моделируют поведение дюн графически, либо экспериментально с помощью специальной установки — кругового желоба. Когда устройство вращается, специальные камеры фиксируют перемещение песчинок, пишет издание Planet Today.

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