Минздрав РФ сообщил, что место для эвакуации граждан из Китая определено

Москва, 4 февраля. Место для эвакуации россиян из охваченного коронавирусом Китая определено, туда направят специалистов. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Замминистра напомнил, что со 2 февраля организована работа по эвакуации граждан из КНР. В настоящее время определяется точное число людей, проживающих или временно находящихся в Китае — это и россияне, и граждане республик СНГ.

«В частности, говорится и о гражданах Украины, и о гражданах Белоруссии, Армении, Таджикистана», — указал Краевой.

Во вторник в место, куда эвакуируют россиян, направятся специалисты: врач-инфекционист, эпидемиолог, реаниматолог. Они подготовят медицинских работников, которые во время инкубационного периода будут проводить карантинные мероприятия.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о том, что в городе Ухань возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, заражены уже более 20 тысяч человек в разных странах мира, от заболевания скончались 426 граждан. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

Президент РФ Владимир Путин поручил самолетам ВВС РФ эвакуировать россиян из Китая. С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР.