Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальную передачу с дочерью звезды шансона

Москва, 4 февраля. Российская телеведущая Лера Кудрявцева извинилась перед эстрадной исполнительницей Любовью Успенской за скандальную передачу с участием дочери звезды шансона Татьяны Плаксиной. В эфире шоу 30-летняя девушка обвинила мать в насилии.

Согласно информации портала Starhit, о гостье выпуска Кудрявцева узнала фактически за несколько минут до начала эфира. Источники издания утверждают, что у 48-летней супруги хоккеиста «Сибири» Игоря Макарова часто возникают конфликты с продюсерами в вопросе выбора темы передачи. Что касается эфира с Плаксиной, телеведущая ничего не знала о сюжете шоу. Жалобы дочери Успенской на агрессию со стороны матери ее сильно удивили.

Отмечается, что Успенская не держит зла на Кудрявцеву, но вот с другими сотрудниками, участвующими в подготовке передачи, планирует разобраться. По данным издания, она хочет подать в суд, в настоящее время артистка обратилась к юристу Александру Бенхину.

«Доктора поставили Плаксиной диагноз — хронический шизофреноподобный психоз. По сути она не отдает отчета своим действиям», — указал юрист.

Как заявил ведущий шоу Оскар Кучера, Татьяна Плаксина сама пришла в студию программы «Звезды сошлись» сама, и никто ее не удерживал. Он даже пошутил, что у продюсеров нет столько денег, чтобы «держать человека в заложниках», сообщало издание kp.ru.