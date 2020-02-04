«Ни дня простоя»: в Совфеде отреагировали на заявление Киева о новых исках против России

Москва, 4 февраля. Киев постоянно подбрасывает дрова в огонь в своем конфликте с Москвой, стремясь создавать непрерывный информационный шум. Об этом рассказал член комитета по международным делам Олег Морозов.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против Москвы в международные суды. По словам главы ведомства, Киев думает над обоснованностью и возможностью «подачи еще одного или двух исков в ближайшее время».

При этом он отметил, что произойти это может в ближайшее время. При этом предмет подачи исков Малюська не раскрыл, заявив, что пока это «вопрос инициативы». По его словам, Киев находится на этапе сбора доказательств и обоснований.

Как пишет РИА Новости, эксперт уточнил, что заявление Киева — стремление постоянно подбрасывать дрова в костер так называемого украинско-российского конфликта. В Совфеде отреагировали на заявление Киева о новых исках против России.

«Ни дня простоя: то заявление о нашей равной ответственности с Гитлером, то новый иск», — подчеркнул он.

Ранее российский «Газпром» объявил об отмене ареста и обеспечительных мер в отношении активов по искам «Нафтогаза Украины» в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге. Протокол о сотрудничестве России и Украины по газовому спору, который был подписан 20 декабря, содержит, в частности, пункт, касающийся урегулирования юридических разногласий. Стороны, среди прочего, пришли к договоренности о снятии арестов с имущества «Газпрома».