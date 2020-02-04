Доктор Мясников рассказал, кто умирает от коронавируса

Москва, 4 февраля. Врач Александр Мясников назвал бессмысленным обсуждение соотношения умерших от нового типа коронавируса и победивших инфекцию. По его словам, летальный исход из-за коронавируса фиксируется в основном у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

В своем Telegram-канале телеврач высказался о вспышке в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Он напомнил, что человек с вирусным заболеванием болеет от одной до трех недель, за это время он выздоравливает. Что касается «особо опасной инфекции», чем как раз является новый тип коронавируса, то в этом случае необходимо получить лабораторное подтверждение, что вируса в организме человека больше нет, указал Мясников.

«Подавляющее число больных сейчас в периоде выздоровления и ожидании лабораторного подтверждения, что вирус скинут», — написал 66-летний специалист.

По его словам, от вируса в основном умирают пожилые люди и люди с хроническими болезнями, например, те, кто страдает гипертонией, диабетом, пневмосклерозом. «Точь-в-точь, как и при гриппозной инфекции», подчеркнул Доктор Мясников.

«Согласитесь, совсем разные ситуации, когда 10 тыс. человек между жизнью и смертью, и 300 умерло, 300 выжило, а за остальных бьются врачи, и когда 300 умерло, еще 300 тяжелых, а остальные 9,5 тыс. успешно выздоравливают. (Цифры условны)», — добавил он.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, стало известно в конце прошлого года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань, напомнили «Известия».

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 20 тысяч человек, 426 умерли. Еще один смертельный исход зафиксирован на Филиппинах, указал RT.