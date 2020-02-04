Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Происшествия
  /  Обновлено: 

Toyota улетела в бетонный водоотвод возле кладбища в Чите

176
0 Оставить комментарий

Toyota улетела в бетонный водоотвод возле кладбища в Чите

Чита, 4 февраля. Toyota слетела в бетонный водоотвод возле кладбища в Чите и врезалась в поперечное перекрытие, сообщили в ГУ «Забайкалпожспас».

ДТП произошло утром 4 февраля у центрального входа на городское кладбище. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

На место происшествия прибыли экстренные службы, спасатели помогли медикам скорой помощи извлечь из автомобиля пострадавшего водителя.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Воронежской области, в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали.

Новости партнеров

Новости партнеров