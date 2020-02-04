Сын Сафронова показал провокационную фотосессию с отдыха в Африке

Москва, 4 февраля. Наследник известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин улетел на отдых в африканский Занзибар и устроил в отпуске провокационную пародийную фотосессию, показав самые распространенные позы, в которых девушки обычно снимаются в купальниках.

Затравкин рассказал, что делать фотографии ему помогали друзья и другие туристы, среди которых он встретил и русских, которые его узнали.

«Сейчас товарищи уехали, многих прохожих прошу снять меня где-то. В основном все отзывчивые. Поражен вниманием местных. К моему приезду большая часть персонала отеля посмотрели мои выступления на YouTube и стали слушать Рахманинова, Шопена», — сказал пианист в интервью для StarHit.

На кадрах 242-килограмовый турист Затравкин с точностью показывает все, что обычно стремятся запечатлеть отдыхающие: обнимает пальму, ствол которой ловко пытается обвить одной ногой, поддерживает руками скалу, подобно Атланту, демонстрирует экзотические фрукты в отеле, лежит на боку у берега.

Сын Сафронова также показал и особо популярные кадры — распитие коктейля в баре, серию фото у кромки бассейна, закат солнца и, конечно, эффектный взмах в море мокрыми волосами, сопровождающийся большим количеством брызг.

Он поделился, что отправиться на длительный отдых его буквально заставили проблемы со здоровьем и депрессия. Плохое настроение было связано в том числе с негативом, с которым он столкнулся после скандала в самолете. Также улететь в теплые края пианиста подтолкнули пасмурная московская погода, отсутствие снега и ослабший иммунитет.

Ранее наследник Сафонова рассмешил подписчиков шуточным видео с пляжа, с которого он укатился прямиком в море.