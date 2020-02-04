Лепс перенес третью операцию за год

Москва, 4 февраля. Заслуженный артист РФ Григорий Лепс перенес в Париже операцию на голосовых связках.

Это уже третье хирургическое вмешательство за последний год — артиста оперировали в мае и июле 2019 года. Лепс признавался, что это вынужденная мера. По его словам, с каждым годом работать становится все сложнее. В июле прошлого года он отметил 57-летие.

«Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад, — констатировал музыкант. — Организм стареет, связки стареют, силы уже не те».

Известно, что операцию в Париже делали под общим наркозом. Затем Лепс с супругой Анной отправился на итальянский курорт Форте-дей-Марми.

Музыкант признавался, что если бы мог отложить почти ежедневные репетиции и концерты, отдохнул бы пару месяцев в Крыму, где для восстановления сил прекрасные условия.

«Взял бы с собой непременно педагога по вокалу. А вот телефон бы оставил дома», — отмечал он.

По всей видимости, реабилитация не будет долгой: уже 11 февраля певец выступит в Ростове-на-Дону в рамках гастрольного тура по России.

Ранее юмористка и певица Елена Воробей получила серьезную травму руки на концерте в Ногинске. Во время выступления артистка поскользнулась и упала на пол. Спустя неделю после первой операции выяснилось, что придется делать и вторую. Врачи вживили в поврежденную руку металлические пластины.