Депутат Рады недоволен ситуацией в ПАСЕ, возвратившей полномочия России

Киев, 4 февраля. Ситуация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) радикально изменилась, делегация Украины теперь не может добиться введения новых антироссийских санкций. Об этом в эфире «Громадского радио» заявил депутат Рады Владимир Арьев.

По его словам, в последнее время в ПАСЕ в угоду России изменен механизм введения рестрикций.

«Теперь они могут быть наложены, к примеру, за то, что в делегации непропорциональное число женщин. То есть, нехватка женщин в делегации — да, будут санкции. А вот вопрос того, что страна аннексирует территории соседей — нет», — выразил свое недовольство украинский депутат.

По его мнению, имидж ПАСЕ дискредитирован после того, как западные страны, невзирая на протесты Украины, выразили желание вернуть права делегации России, отменив санкции, введенные после событий в Крыму 2014 года.

«Я считаю, что эта структура должна работать, чтобы восстановить доверие среди многих ее членов и свое реноме», — подытожил Арьев.

ПАСЕ 30 января 2020 года утвердила полномочия российской делегации в полном объеме, сообщал НСН.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ввел новые индивидуальные санкции по Крыму, а также в отношении российского предприятия «Гранд Сервис Экспресс», которое занимается железнодорожными перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом. Так, указывал Infox.ru, под санкции попали временно исполняющий обязанности руководителя Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

Крым стал частью РФ после проведенного в регионе в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство крымских избирателей высказались за вхождение в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».