Боевики ИГ заявили о теракте в Нигерии, где погибли семь солдат

Аскира, 4 февраля. Нигерийское подразделение террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за теракт, в результате которого были убиты семь солдат. Подробности в Twitter сообщает группа SITE Intelligence, специализирующая на мониторинге деятельности боевиков.

В частности, руководство ISWAP («Исламское государство1 в Западной Африке». — Прим. ФАН.) сообщило, что боевики ответственны за нападение на нигерийских солдат, жертвами которого стали семеро военнослужащих. Также сообщается, что террористы сожгли шесть церквей в Аскире/Уба — районе в нигерийском штате Борно, расположенном на северо-востоке страны.

Следует отметить, что в Нигерии высокий уровень террористической активности, боевики регулярно совершают нападения на мирных жителей, полицейских и иностранных военных. В Нигерии уже несколько лет свирепствует группировка «Боко Харам», присягнувшая на верность ИГ. По различным оценкам, в рядах «Боко Харам» насчитывается около 15 тысяч последователей. Президент Чада Идрис Деби, говоря о сложной террористической ситуации в Африке, подчеркивал, что такая ситуация с безопасностью вызвана действиями коалиции Запада, которая свергла ливийского лидера Муаммара Каддафи. После того, как в 2011 году в Ливии начался кризис, террористы стали перемещаться в другие африканские страны.