Украинский политолог Ковтун оконфузился на шоу Соловьева, рассказав о поездке в Сочи

Москва, 4 февраля. Российский телеведущий Владимир Соловьев «обрушился» на украинского политолога Вячеслава Ковтуна в эфире своей авторской программы на канале «Россия-1». Украинец оконфузился, рассказав о своей поездке в Сочи.

В ходе передачи между Соловьевым и Ковтуном развязалась дискуссия, касающаяся поставок российского газа на Украину. В споре украинский политолог сообщил, что бывал в Сочи.

«Ты как посмел ехать в Сочи, тратить в стране «агрессора» деньги?! Ты что?! Ты-то, патриот, должен был уехать в Вену», — осадил Соловьев Ковтуна.

В ответ Ковтун сообщил, что хотел посмотреть на президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Телеведущего удивил такой ответ. Соловьев уточнил у Ковтуна, почему он решил, что эта встреча произойдет.

«Потому что там все готовились», — приводит слова украинского политолога «Царьград».

Соловьев спросил, кто именно готовился.

«Таксисты», — ответил Ковтун, рассмешив гостей студии.

Слова политолога вызвали недоумение российского телеведущего.

«Я же вас пытаюсь позиционировать как эксперта. Вы считаете, что Лукашенко поехал бы на встречу к Путину на такси?» — спросил Соловьев.

Тогда Ковтун попытался оправдаться и сказал, что президент Белоруссии полетел бы на вертолете. В ответ Соловьев напомнил, что резиденции Путина и Лукашенко в Сочи находятся практически «стена в стену».