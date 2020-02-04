Мантуров назвал Россию лучшим поставщиком боевых самолетов для Индии

Москва, 4 февраля. Российский многофункциональный истребитель поколения 4++ МиГ-35, заявленный для участия в индийском тендере, превосходит конкурентов по целому ряду параметров. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Например, характеристики МиГ-35 максимально приближены к пятому поколению. Истребитель предназначен, помимо прочего, для нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Российские многофункциональные истребители превосходят многих конкурентов по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам», — подчеркнул Мантуров.

По его словам, стоит указать и на экономическую целесообразность, а также на значительный уровень преемственности для ВВС Индии, которые вот уже более полувека успешно эксплуатируют технику российского производства.

«Решение, конечно, будет принимать индийская сторона, но я убежден, что Россия – лучший поставщик современных боевых самолетов для Индии», — констатировал министр.

Ранее The National Interest назвал МиГ-35 «кульминацией инженерной мысли» и указал, что истребитель может стать достойным конкурентом для американского F-35.

МиГ-35 впервые был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который состоялся в августе прошлого года. Летом стартовало серийное производство истребителей. Приобретением машины заинтересовались некоторые зарубежные страны, в том числе Малайзия.