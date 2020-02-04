Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, есть жертвы

Воронеж, 4 февраля. Серьезное ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Воронежской области, погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону.

Авария произошла утром 4 февраля на 655-м км трассы М-4. Водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик МАЗ.

Жертвами инцидента стали два пассажира, которые находились в автобусе. Еще три человека получили различные травмы. Их срочно госпитализировали.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причину ДТП.

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