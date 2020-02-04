Рогозин рассказал о замечаниях, которые получил проект сверхтяжелой ракеты

Москва, 4 февраля. Полученные замечания по эскизному проекту российской ракеты сверхтяжелого класса от РКК «Энергия» будут проработаны в процессе создания технического облика носителя, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Есть несколько десятков замечаний, но они имеют рабочий характер и будут доработаны в процессе создания технического облика корабля и ракеты», — сказал глава «Роскосмоса» в интервью ТАСС.

При этом Рогозин отметил, что в целом эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса был одобрен на расширенном научно-техническом совете госкорпорации в конце прошлого года.

Напомним, в марте 2018 года «Роскосмос» заказал у Ракетно-космической корпорации «Энергия» эскизный проект сверхтяжа. Ранее Рогозин сообщил, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора. Согласно Федеральной целевой программе, первый запуск «Енисея» запланирован на 2028 год.