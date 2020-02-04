Украинские горняки остаются под землей из-за долгов по зарплате

Киев, 4 февраля. Горняки шахты «Капитальная», находящейся на подконтрольной Киеву территории в Донецкой области, отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплатам. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее он говорил о том, что общий долг украинским шахтерам достиг практически 48 миллионов долларов.

«Семь горняков шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» (Донецкая область), отработав вторую смену, отказались подниматься на поверхность. С предприятия сообщают, что к протесту присоединились еще семь горняков третьей смены», — написал он в Facebook.

Волынец указал, что главными требованиями бастующих являются выплата долга по зарплате и обеспечение полноценной работы предприятия.

Задолженность перед работниками ГП «Мирноградуголь» 1 февраля достигла 93,12 миллиона гривен, или 3,7 миллиона долларов.

Украинские шахтеры неоднократно устраивали забастовки с целью добиться от руководства положенных выплат и выступая против намерений властей закрыть ряд предприятий.

Один из последних похожих случаев произошел в конце декабря. Тогда в Донецкой области подниматься на поверхность отказались четверо горняков.

Осенью Независимый профсоюз горняков Украины сообщал о подготовке всеукраинского протеста шахтеров в связи с тем, что власть «демонстрирует свою неспособность и непонимание» того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается месяцами.

Как сообщает РИА Новости, Кабмин Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплат шахтерам, в конце декабря деньги начали поступать на счета горняков.